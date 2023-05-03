Россияне авиабомбами существенно повредили электроподстанцию в Сумской области

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. Враг нанес авиационный удар по Сумщине. В результате повреждения получила электроподстанция.

О ситуации в регионе рассказали в Минэнергетике. В ведомстве отметили, что тысячи человек из-за авиационного удара по Сумской области остались без света.

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Атаковали двумя авиабомбами

В министерстве отметили, что российские военные продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. Так, в ночь на 3 мая оккупанты сбросили сразу две управляемые авиабомбы на Сумщину.

В результате удара существенные повреждения получила электроподстанция в одном из населенных пунктов. Известно о разрушении здания пункта управления.

К счастью, обошлось без пострадавших среди сотрудников станции. Что касается потребителей, то без света остались более 4 тысяч абонентов в регионе.

Проблемы со светом и в других регионах

В Минэнерго отметили, что из-за повреждений, связанных с боевыми действиями, все еще обесточена часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, а также Черниговской областях.

В ведомстве добавили, что энергетики в дальнейшем работают над возвращением света в дома людей. Уже удалось запитать жителей Днепропетровщины, которые оставались без электроэнергии из-за массового обстрела.

Восстановительные работы не прекращаются в Херсонской области. За сутки в области удалось восстановить доступ к электроэнергии для более 3,8 тысячи абонентов.

Энергетическая система работает стабильно, без ограничений для потребителей,

– отмечают в министерстве.

Напоминаем, что энергетики все еще призывают ответственно пользоваться электроприборами. Не включайте одновременно те, которые потребляют много света. Это позволит не перегружать сеть.