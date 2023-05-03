Про ситуацію в регіоні розповіли у Міненергетики. У відомстві зазначили, що тисячі людей через авіаційний удар по Сумщині залишилися без світла.

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Атакували двома авіабомбами

У міністерстві зазначили, що російські військові продовжують знищувати енергетичну інфраструктуру України. Так, у ніч проти 3 травня окупанти скинули відразу дві керовані авіабомби на Сумщину.

Внаслідок удару суттєвих пошкоджень зазнала електропідстанція в одному з населених пунктів. Відомо про руйнування будівлі пункту управління.

На щастя, минулося без постраждалих серед співробітників станції. Що стосується споживачів, то без світла залишилися понад 4 тисячі абонентів у регіоні.

Проблеми зі світлом і в інших регіонах

В Міненерго зазначили, що через пошкодження, пов'язані з бойовими діями, все ще знеструмлена частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, а також Чернігівській областях.

У відомстві додали, що енергетики надалі працюють над поверненням світла до осель людей. Уже вдалося заживити мешканців Дніпропетровщини, які залишалися без електроенергії через нещодавній масований обстріл.

Відновлювальні роботи не припиняються на Херсонщині. За добу в області вдалося відновити доступ до електроенергії для понад 3,8 тисячі абонентів.

Енергетична система працює стабільно, без обмежень для споживачів,

– зазначають у міністерстві.

Нагадуємо, що енергетики все ще закликають відповідально користуватися електроприладами. Не вмикайте одночасно ті, які споживають багато світла. Це дозволить не перевантажувати мережу.