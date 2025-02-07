Из Крыма уезжают семьи российских военных, –"Атеш"

Оккупированный полуостров Крым покидают семьи российских военных. Их жены "не смогли адаптироваться", иронизируют партизаны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Жители Крыма были негостеприимны к семьям российских военных

Российские войска из Крыма перебрасывают на другие участки фронта. И оккупанты пользуются этим, чтобы забрать семьи.

Агенты "Атеш" в Феодосии, Евпатории и Севастополе сообщают, что значительная часть жен российских военных, переехавших в Крым, так и не смогла адаптироваться,

– пишут в движении сопротивления.

Забавно, но враг столкнулся с проблемами. "Переселенцы" из России не смогли найти работу в Крыму, их не хотели брать. Местные относились к ним враждебно и принимали холодно. А еще среди проблем россиян в Крыму – "отсутствие социальных связей и поддержки единомышленников".

Напряжение на полуострове растет, приезжие называют местных "ждунами" и обвиняют в нелояльности. Поэтому те, кто приехали из России, возвращаются домой. Несмотря на то, что жить там все хуже и хуже.

"Однако ключевой фактор отъезда – не только бытовые трудности, но и нарастающее чувство опасности. Все больше россиян осознают, что Крым уже не является "тихой гаванью", и ищут способы вывезти близких из зоны потенциальных боевых действий", – отмечают в "Атеш".

Передать информацию о передвижении оккупантов и об их военных объектах можно на @Ametham_atesh_ua в телеграме.