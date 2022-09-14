Оккупанты массово убегают с поля боя – кремль активно использует "заградительные" отряды

Российские оккупанты продолжают использовать "заградительные" отряды. Это делается для того, чтобы остановить бегство своих подразделений с поля боя.

В результате действий украинских защитников среди личного состава оккупационных войск наблюдается нагнетание панических настроений и нежелание участвовать в войне. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Россия использует "заградительные" отряды

Ситуация усугубляется благодаря несвоевременным и неполным выплатам обещанного денежного содержания. Многие военные, единственной мотивацией которых было самое материальное обеспечение, ищут возможности либо вернуться на территорию россии, либо сдаться в плен.

Оккупанты, отошедшие с изюмского направления в Донецкую область, ожидают подвоза боекомплекта и топлива. Во время отступления подразделения израсходовали или вынужденно бросили практически все вооружение и технику. Захватчики жалуются, что обещанная помощь так и не поступила.

Подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии россии (военная часть 12721) во время отступления от Изюма и Балаклеи понесли большие потери. В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие намерены двигаться в сторону российской границы, чтобы вернуться домой,

– отметили в разведке.

Многие оккупанты сосредоточились вблизи российской границы в районе Белгородской области. Они не имеют связи с командованием, отсутствуют поставки пищи и боеприпасов.

Чтобы остановить массовый побег с поля боя, кремлевское командование усиливает использование "проверенных" советских методов "убеждения".

Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении тыла так называемых "заградительных" отрядов. В частности, командирам 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса поступило сообщение:

"В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести до всех постов".

Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи с Юга и Крыма

Российские захватчики осуществляют срочную эвакуацию своих семей из Крыма и Юга Украины. Они переселяют их в россию.

Успешные действия украинских защитников заставляют так называемую "власть" временно оккупированного Крыма и Юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию россии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Несмотря на заверение населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники фсб и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова.

В то же время оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.

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