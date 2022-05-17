Россияне берегут свои ракеты, но запасы еще есть, – советник главы МВД

Россияне все реже выпускают ракеты по Украине, интенсивность обстрелов снизилась. В МВД предполагают, что оккупанты берегут их. Однако запасы в России еще точно есть, так что не стоит игнорировать воздушные тревоги.

Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Он подчеркнул, что ни разведка, ни МВД не говорили, что у россиян в ближайшее время закончатся боеприпасы, и они "будут палками бросать".

Конечно, такого быть не может, у них есть еще боеприпасы. Но если проводить аналогию с тем, что было месяц назад, то тогда было гораздо больше прилетов ракет по Украине, и это было ежедневно,

– заявил Смирнов.

Советник министра внутренних дел добавил, что по какому-то региону еще месяц назад могли выпустить больше ракет по одному городу, чем, например, за 16 мая по всем направлениям.

"И это хорошие новости. В Киеве уже обстрелы были давно. Хотя раньше на столицу могли прилетать 30 ракет, большую часть сбивали ПВО. Так же по другим областям было. А сейчас прилетает около 6 ракет", – добавил он.

Кроме того, сейчас в Украине есть города, где не было недели или даже две обстрела.

Но это не значит, что обстрелы завершатся. Но они точно уже не обладают такой интенсивностью, как раньше. Россияне уже хранят запасы ракет, ведь знают, что они заканчиваются, а восстанавливать их нечем,

– ответил Смирнов.

По его мнению, это тоже не означает, что обстрелы завершатся завтра, и их больше никогда не будет. А ведь запасы у россиян еще точно есть.

"Хотя ракетные удары уже не ежедневно и не имеют интенсивности, но они еще будут прилетать, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу", – подытожил советник главы МВД.

Ракетные обстрелы 17 мая: коротко

В ночь на 17 мая с ракет морского базирования Россия обстреляла Львовщину. Было две воздушные тревоги. Противовоздушная оборона сработала хорошо, сбили три ракеты, еще одна попала в военный объект.

Во Львовской ОВА рассказали, что из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Жертв и пострадавших по предварительным данным нет. Целью такой атаки был Яворовский район. Ударная волна нанесла разрушения.

Также россияне с утра 17 мая обстреляли поселок Десна Черниговской области. Там погибли 8 человек, еще 12 получили ранения. Известно, что кафиры выпустили ракеты около 5:00 утра. Четыре из них летели по поселку Десна, две ракеты попали в здание.

Оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по Ахтырке Сумской области. В результате вражеских ударов поврежден детский сад, а также жилые дома. Известно о раненых.

В разведке Великобритании сообщили, что Россия может еще активнее манить по Украине из артиллерии. А все потому, что оккупанты стремятся ускорить наступление на Донбассе.

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