Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

До теми 27 900 знищених окупантів і ракетні удари по Львівщині та Чернігівщині: основне за 83 день війни

Він наголосив, що ні розвідка, ні МВС не говорили, що в росіян найближчим часом закінчаться боєприпаси, і вони "будуть палками кидати".

Звісно, такого бути не може, в них ще є боєприпаси. Але якщо проводити аналогію з тим, що було місяць тому, то тоді було набагато більше прильотів ракет по Україні, і це було щодня,

– заявив Смірнов.

Радник міністра внутрішніх справ додав, що по якомусь регіону ще місяць тому могли випустити більше ракет по одному місту, ніж, наприклад, за 16 травня по всіх напрямках.

"І це гарні новини. В Києві вже обстріли були давно. Хоча раніше на столицю могли прилітати 30 ракет, велику частину збивали ППО. Так само по інших областях було. А зараз прилітає близько 6 ракет", – додав він

Окрім того, наразі в Україні є міста, де не було тиждень чи навіть два жодного обстрілу.

Але це не означає, що обстріли завершаться. Але вони точно вже не мають такої інтенсивності, як раніше. Росіяни вже бережуть запаси ракет, адже знають, що вони закінчуються, а поновлювати їх немає чим,

– відповів Смірнов.

На його думку, це також не означає, що обстріли завершаться завтра, і їх більше ніколи не буде. Адже запаси в росіян ще точно є.

"Хоча ракетні удари вже не щодня та не мають тої інтенсивності, але вони ще будуть прилітати, тому не ігноруйте повітряну тривогу", – підсумував радник очільника МВС.

Ракетні обстріли 17 травня: коротко

У ніч на 17 травня з ракет морського базування Росія обстріляла Львівщину. Було дві повітряні тривоги. Протиповітряна оборона спрацювала добре, збили три ракети, ще одна влучила у військовий об'єкт.

У Львівській ОВА розповіли, що через обстріли пошкоджена залізнична інфраструктура. Жертв та постраждали, за попередніми даними, немає. Ціллю такої атаки був Яворівський район. Ударна хвиля завдала руйнувань.

Також росіяни зранку 17 травня обстріляли селище Десна Чернігівської області. Там загинули 8 людей, ще 12 людей отримали поранення. Відомо, що окупанти випустили ракети близько 5:00 години ранку. Чотири з них летіли по селищу Десна, дві ракети влучили в будівлі.

Окупанти завдали 5 ракетних ударів по Охтирці, що на Сумщині. Внаслідок ворожих ударів пошкоджений дитячий садок, а також житлові будинки. Відомо про поранених.

У розвідці Великої Британії повідомили, що Росія може ще активніше гатити по Україні з артилерії. А все тому, що окупанти прагнуть прискорити наступ на Донбасі.

Відео до теми – росіяни знову атакували Львівщину: що відомо про вибухи