Россияне без успеха выдвигались в сторону Броваров: их сразу остановили

На Киевщине оккупанты попытались осуществить наступление на Броварском направлении. Однако украинские защитники им этого сделать не дали, враг был вынужден остановиться.

В Генштабе ВСУ говорят, что россияне были вынуждены перейти к обороне. Теперь враг пробует закрепиться на занятых позициях.

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Противник не достиг основных целей

Украинские военные при этом подчеркнули, что противнику не удалось достичь своих целей. Прежде всего речь идет о блокаде Киева и выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Зато врагу удалось создать сухопутный коридор между временно оккупированными Крымом и частью Донецкой области.

Ранее сообщали о боях в Уманском районе

Отметим, что утром 25 марта в ОП сообщали, что ночью продолжались бои в Бучанском районе, а самыми ожесточенными точками сейчас являются Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, села Немишаевской общины. Враг постоянно осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы. Пострадали и частные дома.

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