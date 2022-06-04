Россияне безуспешно штурмовали ВСУ на Славянском направлении: понесли потери

Еще одним направлением на фронте, где активно начинают действовать российские оккупанты, стал Славянский. Там они попытались прибегнуть к штурму, но неудачно.

На славянском направлении враг наступает со стороны Изюма. Из этого города у него открыты два пути. Один ведет напрямую на Славянск, а другой – на Барвенково.

Для успеха на других фронтах России необходимо большое количество военных и техники, – разведка

На этом направлении враг прибег как к тактике артиллерийских обстрелов деревень, так и штурмов. С целью снижения боевого потенциала наших войск под артиллерийский удар попали села Грушуваха, Татьяновка и Дибривне.

Враг также пытался совершить штурм в направлении населенного пункта Богородичное. Этот поселок на берегу реки Северский Донец у трассы из Изюма на Славянск. Но успех был не на стороне русских кафиров в этом случае.

Еще хуже для россиян окончилась попытка наступления в направлении населенного пункта Вернополья. Там захватчики понесли потери.

Горячие точки

В Генштабе ВСУ отметили, что основные усилия российские кафиры сосредоточивают на Северодонецком и Бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, усилил группировку мобилизационным резервом. В городе продолжаются бои.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, враг ведет наступление, успеха нет, по результатам огневого поражения от украинских подразделений, отошел.