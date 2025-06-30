"Ничего не знаю, застрелите": освобожденный пилот рассказал о допросах и психологическом давлении в плену

Летчик, чей вертолет Ми-8 российские оккупанты сбили после выполнения им боевого задания, попал в начале марта 2022 года в плен. Его доставили в СИЗО Курска, где он находился до апреля, пока его вместе с побратимом Иваном Пепеляшко не обменяли.

Вспоминая тот период своей жизни, летчик армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Алексей Чиж в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что, кроме побоев, он испытал и психологическое давление.

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Россияне били по местам переломов

Допросы, по словам Чижа, продолжались постоянно еще до момента, как он попал в СИЗО. Однако там они усилились. Во время приема туда пленных встречают российские спецназовцы ОМОН или сотрудники федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Далее начинается избиение.

Летчик рассказал, что, несмотря на то, что он с побратимом был на костылях, получив переломы нижних конечностей в результате сбития Ми-8, в СИЗО им приказали их отбросить, спросили где у них болит и начали бить как раз по тем местам.

"Я точно помню, как говорил: "Ничего не знаю, застрелите". Но мне кажется, что я находился в состоянии, когда не мог принять то, что происходило вокруг меня. Мне представлялось, что это нереальность и если меня застрелят, то я проснусь в месте своей дислокации, где я находился до этого, и я продолжу выполнять полеты", – поделился Чиж.

В первые дни плена летчик просил его застрелить всех, кто оказывался рядом: и тех, кто допрашивал, и медиков, которые пытались оказать первую медицинскую помощь. Алексей Чиж вспоминает, как ночью к нему подошел российский оккупант, от которого исходил запах алкоголя, и спросил, почему он хочет, чтобы его застрелили, говоря, что русские же якобы "хорошие и ничего плохого не делают".

Как россияне давили психологически

После приема в СИЗО допросы для Алексея Чижа сопровождались избиением. Было и психологическое давление. Оно заключалось в том, что после пыток приходил человек в гражданской одежде со значком "Z", пытался изображать друга и говорить, что он здесь, чтобы помочь ему. Хотел поговорить и рассказать свой взгляд на историю Украины, спросить мнение об этом.

Когда я начинал рассказывать те исторические факты, которые знаю, меня прерывали криками, забегал сотрудник ФСИН и спрашивал, нужно ли мне физическое стимулирование, чтобы разговор шел четко. Этот "друг", который был в штатском, говорил, что не надо и типа они порядочные и просто хотят пообщаться,

– рассказал Чиж.

Психологическое давление просматривалось и в том, что украинскому летчику россияне говорили, что знают, где находится его жена. Алексей Чиж отметил, что тогда думал о том, что рано или поздно они смогут это использовать, но до этого не дошло, потому что его обменяли и таким образом из СИЗО он освободился.

В плену летчику россияне рассказывали, что украинские города якобы один за другим оказываются под российским триколором. Это звучало от сотрудников военной полиции. Они, как считает Чиж, в это действительно верили и были жертвами российской пропаганды.

"Не знаю, понимали ли они, что говоря это осуществляли на меня психологическое давление, потому что вероятно, что сами верили в то, что говорили, что Украина уже почти пала, что в Киеве практически все мосты разрушены и остался один для того, чтобы российские войска передвигались с левого на правый берег", – озвучил летчик.

Алексей Чиж говорит, что, находясь в СИЗО, до поры до времени не знал правды, ведь слышал только информацию от россиян. Однако когда туда попадали другие украинские военнопленные, то была возможность узнать о реальных фактах. Так, один из военных ВСУ ему рассказал, что ехал в Чернигов и вез туда вооружение, хотя в СИЗО россияне врали, что этот город находится под контролем российской армии.