Россияне били по Очакову "Смерчами" и "Ураганами"
Источник:Оперативное командование "Юг"
Российские кафиры продолжают беспощадно бить по Николаевщине. Враг обстрелял Очаков запрещенными кассетными снарядами и применил реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган".
Последствия ночного обстрела Очакова
Об обстреле населенных пунктов Николаевщины сообщило оперативное командование "Юг" в строительстве.
Внимание Утренний обстрел Николаева: известно об одном ранено, повреждено более 20 домов
Продолжаются обстрелы населенных пунктов Николаевщины реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган". Ночью нанесен удар по Очакову,
– говорится в сообщении.
Поврежден хлебзавод и газовая труба
В своде сообщили, что в результате ночных обстрелов повреждена газовая труба газораспределительной станции и местный хлебозавод. Пожар оперативно локализованы, жертв и угрозы утечки газа нет.
Разрушена инфраструктура и пострадавшие в Николаеве
Военные сообщили о последствиях атаки на Николаев. Известно, что в результате очередной атаки врага изуродованы жилые дома. Информацию о количестве пострадавших – уточняют.
Враг коварно покрывал огнем спальный район города ночью. Вражеской артиллерией обстреляна Воскресенская, Галицыновская, Шевченковская община. Есть пострадавшие. Информация уточняется,
– отметили в командовании.
Также известно о разрушениях в Широковской общине – здесь враг повредил 7 жилых домов, фермерское хозяйство, столовую.
Россияне регулярно обстреливают Николаевщину
- Николаевская область находится в досягаемости реактивных систем залпового огня врага, поэтому регулярно подвергается атакам россиян.
- Изо дня в день они обстреливают как район, так и город. В частности, утром 30 мая кафиры били по одному из жилых кварталов Николаева. Вражеские снаряды повредили 21 частный дом.
- 29 мая кафиры тоже обстреливали Николаев. В результате обстрела пострадали два человека, еще один человек – погиб.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в Николаеве готовы к любому развитию событий. В то же время, внезапный штурм города сейчас невозможен , ведь украинские военные тщательно следят за тем, чем занимаются оккупанты.