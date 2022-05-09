Россияне боялись подойти: в Варшаве прошла масштабная акция в поддержку Украины
В Варшаве периодически проходят масштабные акции в поддержку Украины. В частности, одна из таких произошла сегодня, 9 мая.
Кроме того, протест в Варшаве состоялся и накануне, 8 мая. Об этом 24 каналу с места событий рассказала украинская активистка Юлия.
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Она отметила, что когда находящиеся в Польше россияне увидели большое количество украинцев и людей, которые нас поддерживают, они просто боялись подойти.
"Сегодня росня должна была собираться у памятника советским солдатам, чтобы возложить цветы. Однако именно там собрались сотни украинцев, поляков и других народов. Поэтому они просто нас забоялись и решили туда не приходить", – рассказала она.
Стоит отметить, что россияне договаривались там встретиться сегодня в 11 часов. Даже посол России отказался, или испугался, туда приходить.
Россиянин сжег свой паспорт
Однако, как отметила активистка, один из россиян, все-таки появившийся на протест – сжег свой паспорт. Впрочем, свое лицо он попросил не показывать, боясь преследований.
Акция в поддержку Украины в Варшаве / Фото Марты Плечий
В Варшаве прошла масштабная акция в поддержку Украины: смотрите видео
Последние крупные акции против развязанной Россией войны
- С первых дней полномасштабного вторжения России Украину поддерживают Европа, США, Канада, Австралия, страны Латинской Америки и многие другие.
- Присоединился к акциям даже далекий Тайвань. В столице Тайбэе 17 апреля прошла акция "We all are Ukrainians". Приблизительно 100 участников демонстрации собрались на городской площади Свободы с антивоенными плакатами и украинской символикой. Они призвали международное сообщество быть солидарным с Украиной и, в частности, осудить геноцид украинской нации, который совершает Россия.
- Интересно, что в Берлине недавно прошел автопробег в поддержку России в ее жестокой войне против Украины. Но неизвестные решили поступить так, чтобы избежать следующих подобных акций. Так, машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку России, сожгли неизвестные.