Россияне боятся контракта: за март в Западном военном округе его подписали 11 человек

Управление стратегических коммуникаций сообщило, что россияне массово боятся идти на военную службу по контракту. Об этом свидетельствуют данные Западного военного округа.

Согласно информации, граждане РФ не желают идти на военную службу по контракту, поскольку понимают, что вскоре будут отправлены в зону боевых действий в Украину.

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Сколько человек за март 2022 года было принято на военную службу в Западном военном округе:

в 1 танковой армии – 8 ;

; в 6 общевойсковой армии – 2 ;

; в 20 общевойсковой армии – ни одного ;

; в Балтийском флоте – 1.

Всего 11 человек, когда должно было быть около 3 тысяч человек. Из-за невыполнения плана набора командующий Западным военным округом генерал-полковник Журавлев А. А. планирует снять с должности начальника управления кадров Западного военного округа генерал-майора Белявского И.

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