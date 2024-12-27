Страшно боятся потерять: на какие новые шаги идут россияне, чтобы уберечь Крымский мост

В Крыму на аэродроме Саки россияне строят защитные сооружения. Таким образом пытаются уберечься от ударов Сил обороны Украины. В период конца 2023 года и в течение 2024 года СОУ поразили ориентировочно 5 российских систем С-400 на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом в эфире 24 Канала отметил авиаэксперт Анатолий Храпчинский, подчеркнув, что большинство этих средств враг применяет для того, чтобы защитить Крымский мост от поражения со стороны Украины.

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Россияне боятся украинских дронов

Россияне, по словам авиаэксперта, будут пытаться улучшить противовоздушную оборону не только благодаря усилению средств наземного базирования (С-400), но и воздушного (самолеты Су-30, Су-35).

Кроме того, оккупанты активно строят на полуострове средства РЭБ для того, чтобы усложнить возможные удары со стороны СОУ, в частности, чтобы уменьшить точность ударов западными ракетами ATACMS и Storm Shadow, которые Украина получила от партнеров.

"Ведь для России Крым – это сакральное место, которое она не может потерять, из-за которого и началась война. Но видим результативность ударов со стороны Украины, противостоять россиянам не удается. Попытка построить защитные сооружения – это попытка спасти самолеты или оснащение аэродрома от налета украинских беспилотников", – отметил Храпчинский.

Авиаэксперт напомнил, что в течение 2024 года Украина осуществила более 7 тысяч ударов по России, большинство которых стало возможным благодаря отечественным разработкам средств поражения.

Напомним, агенты "Атеш" осуществили разведку военной авиабазы Саки возле Новофедоровки в Крыму, где зафиксировали проведение строительных работ. У россиян есть цель построить защитные сооружения для самолетов, которые могут использоваться в качестве авиационной составляющей для ПВО. Ранее СОУ уже не раз эффективно наносили удары по этой авиабазе.