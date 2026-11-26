В последнее время участились случаи обстрелов военных автомобилей на так называемой трассе "Новороссия". Она проходит из Ростовской области через оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей до Симферополя.

По информации партизанского движения "Атеш", по всему временно оккупированному Скадовску россияне массово пытаются "одолжить" или выкупить гражданские автомобили.

Ударов стало больше

Кроме того, россияне стали чаще переодеваться в гражданскую одежду. Так враг пытается слиться с толпой и не попасть под обстрел дронов.

Все это происходит на фоне значительного роста потерь военного транспорта на трассе Р-280 "Новороссия". Там все чаще уничтожают военные грузы.

В "Атеш" отмечают, что это прямое следствие уничтожения Крымского моста. Из-за этого вся логистика врага сейчас фактически сосредоточена именно на одной трассе.

Добавим, что недавно в соцсетях показали, что происходит на логистических маршрутах россиян на временно оккупированных территориях. Особенно интенсивные удары фиксируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.