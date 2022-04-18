Места "захоронений" оккупантов сложно назвать братскими могилами

МВД Украины показало жуткие фото и видео с убитыми телами российских оккупантов. Командование русских брезгует телами своих товарищей и оставляет гнить под открытым небом.

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В Малой Рогани и Ольховке Харьковской области, россияне бросали тела погибших в ямы. Некоторые просто лежали неделями под солнцем

Украинские военные заявляют, что места "захоронений" оккупантов даже сложно назвать братскими могилами. Также оккупанты бросили много техники, а значительную часть наши защитники уничтожили.

Видео с телами убитых россиян (внимание, видео содержит уязвимые кадры)

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