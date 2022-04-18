Місця "поховань" окупантів складно назвати братськими могилами

МВС України показало моторошні фото та відео зі вбитими тілами російських окупантів. Командування росіян гребує тілами своїх товаришів та залишає гнити просто неба.

Це важливо Російські війська обстріляли з "Градів" Криворізький район Дніпропетровщини

У Малій Рогані та Вільхівці, що в Харківській області, росіяни кидали тіла загиблих у ями. Деякі просто лежали тижнями під сонцем

Українські військові заявляються, що місця "поховань" окупантів навіть складно назвати братськими могилами. Також окупанти покинули багато техніки, а значну частину наші захисники знищили.

Відео з тілами вбитих росіян (Увага, відео містить вразливі кадри)

Варте уваги – Назвали напрямки, де буде найгарячіше у найближчі дні: дивіться відео