Россияне бросают в бой "Терминаторы": где их заметили

Полномасштабная война России против украинского народа длится уже 98-е сутки. На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Сейчас российские оккупанты контролируют значительную часть Северодонецка, но риска оперативного окружения гарнизона Северодонецка и Лисичанска сегодня нет.

Чистите Лисичанск может стать могильником для оккупантов: врага ждут "сюрпризы" от ВСУ

Что происходит на фронте

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Камышеваха и Врубовка.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", в районе населенного пункта Камышеваха зафиксирована передислокация БМПТ "Терминатор" в количестве четырех единиц.

"Терминаторы" замечены на Луганщине / Фото defense express

БМПТ "Терминатор" предназначен для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника, для подавления живой силы, вооруженной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием, может поражать также танки, БМП, доты и дзоты.

На БМПТ установлено сдвоенное автоматическое 30-миллиметровое орудие 2А42 с боекомплектом на 850 патронов. Два автоматических гранатометов на основе АГС-17 и 7,62-мм танковый пулемет Калашникова. Кроме того, предусмотрены четыре сверхзвуковых противотанковых управляемых ракеты 9М120 "Атака" с лазерной наводкой.

К теме Готова ли Украина к длительной войне: есть два определяющих момента

Официально презентация "Терминатора" прошла на ежегодном форуме Армия-2021.

Как сообщалось ранее, подтвердилась информация "Правое Дело" о применении российскими оккупантами тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" и систем дистанционного разминирования УР-07.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!

Также интересно – Орки перегнали устаревшие Т-62 в Васильевку: смотрите видео