Россияне бросают мобилизованных из ОРДЛО на пушечное мясо, чтобы выявить позиции ВСУ, – разведка

Разведка заявила, что россияне намеренно перебрасывают в Украину мобилизованных из ОРДЛО. Они просто используют их в качестве пушечного мяса, чтобы только выявить позиции ВСУ.

Оккупанты выбирают обычных мужчин без моральной и физической подготовки с оккупированных территорий Донецка и Луганска. Об этом в разведке заявили 19 марта.

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Российские оккупанты активно "мобилизуют" мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО. Сформированные таким образом подразделения отличаются крайне низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием.

– говорится в сообщении.

Как рассказывают сами мужчины, российское командование использует их в качестве живца. Мобилизированные отправляются на военных автомобилях к линии столкновения, игнорируя любой риск. И таким образом определяют расположение ВСУ.

Одно из таких подразделений, состоявшее из 250 – 300 человек, потеряло 200 человек на Николаевском направлении.

Выжившие мужчины вернулись в Херсонскую область абсолютно деморализованы и отказывались дальше воевать.

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