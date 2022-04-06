Россияне в Буче расстреляли по меньшей мере 320 мирных жителей, – мэр

Российские оккупанты безжалостно расстреляли по меньшей мере 320 жителей Бучи. Мэр города Анатолий Федорук лично стал свидетелем смертной казни нескольких человек.

Федорук видел, как рашисты застрелили горожан

Российские изверги способны на такие преступления, которые не укладываются в голове нормального человека. Мэр Бучи рассказал об убийствах, которые видел своими глазами.

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По словам Федорука, из города в сторону Киева пытались выехать 3 автомобиля, однако россияне их жестоко расстреляли. В одном из автомобилей находилась беременная женщина с мужем. Муж кричал и просил не стрелять в жену, однако российские солдаты все равно застрелили женщину.

Также во время оккупации рашисты охотились за местными политиками.

Федорук призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отрицающего военные преступления в Украине, приехать в Бучу и посмотреть в глаза семьям убитых.

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