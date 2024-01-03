Атаки на энергетические объекты, вероятно, еще впереди, – Гуменюк предупредила об угрозах

Оккупанты не отказались от намерений оставить украинцев зимой без света и тепла. Поэтому, вероятно, они еще будут пытаться нанести удары по критической инфраструктуре.

Враг еще попытается давить на Украину энергетически. Об этом в эфире телемарафона сказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Опасность не миновала

По словам Гуменюк, следует понимать, что оккупанты не остановятся в своем желании нанести нашей стране и ее населению как можно больше вреда. Поэтому необходимо быть готовыми к быстрому реагированию на массированные атаки противника и борьбе с их последствиями.

Чиновница напомнила, что массированные обстрелы могут повлечь за собой перебои в электроснабжении и водоснабжении, как, например, было вчера в Киеве, который атаковали несколько десятков ракет.

Также Гуменюк отметила, что, по данным аналитиков, в Украину идет похолодание, а это значит, что враг, вероятно, захочет воспользоваться ухудшением погодных условий для ударов по энергетическим объектам.

Полковник подчеркнула, что россияне продолжают наращивать производство и поставку боеприпасов, пусть и не в том масштабе, который могли позволить себе раньше.

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