Атаки на энергетические объекты, вероятно, еще впереди, – Гуменюк предупредила об угрозах
Оккупанты не отказались от намерений оставить украинцев зимой без света и тепла. Поэтому, вероятно, они еще будут пытаться нанести удары по критической инфраструктуре.
Враг еще попытается давить на Украину энергетически. Об этом в эфире телемарафона сказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
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Опасность не миновала
По словам Гуменюк, следует понимать, что оккупанты не остановятся в своем желании нанести нашей стране и ее населению как можно больше вреда. Поэтому необходимо быть готовыми к быстрому реагированию на массированные атаки противника и борьбе с их последствиями.
Чиновница напомнила, что массированные обстрелы могут повлечь за собой перебои в электроснабжении и водоснабжении, как, например, было вчера в Киеве, который атаковали несколько десятков ракет.
Также Гуменюк отметила, что, по данным аналитиков, в Украину идет похолодание, а это значит, что враг, вероятно, захочет воспользоваться ухудшением погодных условий для ударов по энергетическим объектам.
Полковник подчеркнула, что россияне продолжают наращивать производство и поставку боеприпасов, пусть и не в том масштабе, который могли позволить себе раньше.
Массированная атака 2 января: что известно
- Вторую массированную атаку за 5 дней оккупанты начали с запуска беспилотников вечером 1 января. Они запустили 35 "Шахедов" с юго-восточного направления. Их все уничтожили силы ПВО.
- Утром уже из 16 бомбардировщиков враг выпустил по Украине не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. В 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К. Атаковал противник и "Калибрами", и "Искандерами".
- В общей сложности Россия использовала 99 ракет разных типов. Из них 72 удалось сбить украинским защитникам. В частности, известно, что все "Кинжалы" были сбиты.
- Под вражеским ударом оказалась столица. Здесь в трех районах выключали электроснабжение и не было воды.