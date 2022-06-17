Россияне будут мыть унитазы в Конотопе и собирать клубнику в Черкассах
Источник:фейсбук Сергея Марченко
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и перспективу членства после проведения важных и необходимых реформ, – Урсула фон дер Ляйен.
По сути это финальное решение и оно положительное для Украины. Спасибо нашим европейским союзникам за доверие!
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Украинцы себя показали
Украинцы доказали, что у них европейские ценности, они умеют сражаться и побеждать. Теперь нужно доказать, что способны отучить свою власть воровать и гигантский рынок с кучей бабла и возможностей – наш.
Украина идет в ЕС/Фото Shutterstock
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Судьба россиян
Через десять лет московиты будут собирать клубнику в Черкассах, мыть унитазы в Конотопе и выносить судна из-под бабушек в Дрогобыче. Запомните этот твит.
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