Без зарплат и с поражениями: россияне чаще сдаются в плен и оставляют позиции

Российские оккупанты деморализованы из-за успехов украинских военных. Захватчики не защищают свои позиции и убегают.

Об этом 2 сентября рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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"Благодаря успехам Сил обороны на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния враждебного личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций", – отметили в Генштабе.

Также на россиян оказывают влияние задержки с выплатами. Некоторые захватчики получили намного ниже зарплаты, чем было обещано.

Как бегут россияне

Украинские защитники деоккупировали город Лиман на Донетчине. Перед этим россияне попытались скрыться на временно оккупированные территории. Однако вблизи Счастья была найдена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, где находились более 200 военнослужащих из состава 2 армейского корпуса российских оккупационных войск.

Успехи нацгвардейцев

За последнюю неделю бойцы Нацгвардии взяли в плен 24 оккупанта. Защитники обнаружили 261 враждебную цель. В частности, благодаря нацгвардейцам россияне потеряли бронетранспортер и вертолет Ми-8, танк Т-72, 2 единицы БМП-2, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", БпЛА типа "Картограф", тягач МТ-ЛБ, противотанковый ракетный комплекс и путепрокладчик.

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