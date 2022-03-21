Россияне чуть не убили детей в больнице Северодонецка

Российские оккупанты едва не убили детей в больнице Северодонецка Луганщины. Цинические орки нанесли удар по детской больнице.

Соответствующую информацию в телеграме распространил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Обстрел больницы произошел 21 марта – на 26-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Луганской области обстреляли детскую больницу

Сергей Гайдай рассказал, что 21 марта "русский мир" постучал в дверь к малышам – российские изверги открыли огонь по детской больнице в Северодонецке. В результате произошло возгорание кровли.

К счастью, всех детей и их матерей персоналу удалось вовремя эвакуировать.

Не понимаю, как может подняться рука целить детей? Как эти подонки собираются с этим жить? Нет им прощения!

– сказал Гайдай.

Чиновник объяснил, что в течение 21 марта в Луганской области из-за российского вторжения произошло 14 пожаров. В частности, повреждено около 25 объектов, из них: