Відповідну інформацію в телеграмі поширив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Обстріл лікарні відбувся 21 березня – на 26 день війни, яку Росія почала проти України.
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На Луганщині обстріляли дитячу лікарню
Сергій Гайдай розповів, що 21 березня "руський мир" постукав у двері до малечі – російські нелюди відкрили вогонь по дитячій лікарні в Сєвєродонецьку. У результаті сталося загоряння даху.
На щастя, усіх дітей та їхніх матерів, персонал вдалося вчасно евакуювати.
Не розумію, як може піднятися рука цілити у дітей? Як ці покидьки збираються з цим жити? Нема їм пробачення!
– сказав Гайдай.
Посадовець пояснив, що протягом 21 березня на Луганщині через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Зокрема пошкоджено близько 25 об'єктів, з них:
- 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків;
- дитяча лікарня в Сєвєродонецьку;
- школа в Рубіжному;
- а також продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об'єкти інфраструктури.