Відповідну інформацію в телеграмі поширив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Обстріл лікарні відбувся 21 березня – на 26 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Луганщині обстріляли дитячу лікарню

Сергій Гайдай розповів, що 21 березня "руський мир" постукав у двері до малечі – російські нелюди відкрили вогонь по дитячій лікарні в Сєвєродонецьку. У результаті сталося загоряння даху.

На щастя, усіх дітей та їхніх матерів, персонал вдалося вчасно евакуювати.

Не розумію, як може піднятися рука цілити у дітей? Як ці покидьки збираються з цим жити? Нема їм пробачення!

– сказав Гайдай.

Посадовець пояснив, що протягом 21 березня на Луганщині через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Зокрема пошкоджено близько 25 об'єктів, з них: