россияне цинично радуются из-за удара по мирным украинцам в Виннице

Цинизму россиян нет предела – они радуются удару по Виннице, в результате которого погибли 20 человек. Комментаторы не только одобряют ракетный удар, но и желают, чтобы такие атаки по украинцам российское командование наносило каждый час.

Россияне радуются гибели гражданских в Виннице

Некоторые россияне традиционно пишут о "постановке", якобы российские солдаты наносят ракетные удары только по военным базам, иронизируют, что тела убитых людей "подвезли из Бучи".

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Боль украинцев россияне восприняли на смех и утешение. Они также пишут о нацизме, который "искореняют".

"Возродили нацизм на такой прекрасной земле, теперь "хлебайте" не обляпайтесь", – вот что пишут обычные россияне об ударе.

И нет, у нас не было сомнения, что вина за терроризм, который устроил пропутинский режим в Украине – это вина каждого россиянина, но подобные комментарии переходят все границы адекватности. Радоваться смерти невинных людей – это приговор всей нации.



Россияне комментируют атаку в Виннице / Скриншот из соцсетей

Жители страны-террориста своими комментариями подтверждают свой статус. Ибо кто как ни террористы могут радоваться гибели 20 человек. Ракеты, которые убили и искалечили свыше сотни человек – выпустил каждый из них, каждый россиянин и им не стыдно за это.

"Итак, смачно ударило, где теперь хлопцы на бандуре будут играть?", "красивое" – восхищаются последствиями своих действий россияне.

"Да сколько можно оправдываться... если удар был нанесен, значит, это решение минобороны и оно правильное. Мы для кого хотим быть хорошими?", – спрашивает один из горе-комментаторов.

А действительно, хорошими вам и не быть. Как и людьми, в принципе.



Россияне комментируют атаку в Виннице / Скриншот из соцсетей

Некоторые россияне манипулируют традиционным "а как же Донбасс", демонстрируя и дальше неадекватность восприятия реальности и пропагандистское мышление.

Кто-то написал "укатайте их всех", "за 8 винницких трупов я сейчас открою бутылочку шампанского", "такие атаки должны быть каждый час", "слава путину", или "за Новую Каховку".

Как бы больно не было читать эти комментарии, они дают четкое понимание пропасти и низости россиян.



Реакция россиян на атаку по Виннице / Скриншот Стерненко

Местные "инфлюенсеры", с более чем 30 тысячами подписчиков тоже высказываются в таком же духе.

"Еще раз повторяюсь, после Каховки такие картинки в Украине должны стать ежедневными. Преимущество – по западному сектору линии Субтельного", – пишет один из таких "блогеров".

Недоблогеры из россии тоже поддержали атаку по украинцам / Скриншот соцсети

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Что известно о ракетных обстрелах Винницы

Масштабная воздушная тревога в Украине прозвучала около 10:00. Уже через полчаса о взрывах сообщили в Виннице.

Сразу стало известно, что россияне попали в гражданский объект.

В Винницкой ОВА отметили, что еще 4 ракеты удалось сбить Силам ПВО.

По состоянию на 13:00 известно о 20 погибших и около сотни пострадавших.

Президент Зеленский назвал обстрел Винницы очередным терактом россии.

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