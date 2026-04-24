Килзона ежедневно расширяется, в бригаде "Рубеж" рассказали, какая ситуация возле Покровска

На Покровском направлении россияне не прекращают давить и ежедневно ищут новые способы продвинуться между украинскими позициями. Враг продолжает лезть малыми группами, но сама зона поражения вокруг фронта уже заметно изменилась.

Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала рассказал, как сейчас действует враг между Покровском и Добропольем. По его словам, россияне пытаются компенсировать технологическое отставание массовостью и постоянным давлением.

Как россияне пытаются пройти между позициями возле Покровска?

Тактика оккупантов на этом участке зависит от погоды и условий для работы дронов. В то же время общая картина не меняется: килзона ежедневно расширяется, потому что растут технические возможности разведывательных и ударных беспилотников.

Россияне тоже пытаются развивать свои технологии и во многих вещах копируют опыт Сил обороны Украины.

Килзона ежедневно расширяется в соответствии с расширением технических возможностей дронов разного рода разведывательных. К сожалению, оккупант в смысле технологий тоже не стоит на месте и пробует во многом копировать опыт Сил обороны,

– пояснил Назаренко.

Но это отставание они перекрывают количеством живой силы, поэтому и дальше бросают вперед мелкие группы, которые лезут через посадки и укрытия, чтобы просочиться между позициями. Это в основном быстро собранные пополнения, наемники и зэки, которых готовят максимум две – четыре недели, а потом отправляют малыми пешими группами. Они пытаются пройти от норы до блиндажа, от блиндажа до укрытия и двигаются по уже натоптанным тропам, надеясь продавить оборону массой.

Силы обороны Украины срывают эти штурмы

В большинстве случаев такие группы обнаруживают еще во время движения между укрытиями. Далее по ним одновременно работают различные средства поражения: дроны, артиллерия, сбросы и FPV, поэтому продвижение малыми пехотными группами часто заканчивается еще до попытки закрепиться. На этом участке враг постоянно пробует давить именно такими инфильтрационными действиями. Несмотря на это, большинство его попыток оказываются безуспешными, потому что движение оккупантов видят и быстро накрывают в координации между подразделениями.

Ежедневно враг теряет убитыми от десятка оккупантов в полосе ответственности нашей бригады "Рубеж", нашего батальона "Сила свободы,

– сказал Назаренко.

Он добавил, что для россиян это уже стало привычной тактикой, когда людей бросают вперед малыми группами без реального шанса на результат.

Чем россияне прикрывают свои штурмы возле Покровска?

Кроме мелких пеших групп, россияне пробуют продвигаться на мотоциклах, другой мототехнике и бронетехнике. Такие действия они постоянно усиливают огнем артиллерии и большим количеством ударных беспилотников, чтобы давить на позиции Сил обороны без паузы.

Важно! Продолжается сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации для Бригады "Рубеж". Такая техника помогает быстрее вывозить раненых из опасных участков и спасать жизни бойцов.

Цель сбора – 800 000 гривен.

Задонатить можно по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/2M3aAuVZDM

Номер карты банка: 4441 1111 2822 2217

Назаренко обратил внимание, что враг использует "Шахеды" не только для ударов по далеким мирным городам Украины. Их также применяют по прифронтовым населенным пунктам, а рядом и дальше работает знакомая тактика огневого вала с КАБами и ФАБами, которую россияне пытаются сочетать с новыми технологическими решениями.

Враг ее продолжает активно использовать, совершенствует какими-то новыми своими технологиями. Где-то Силы обороны находят определенное противодействие. И, как мы видим, фронт держится,

– объяснил Назаренко.

Несмотря на ежедневное давление и большие затраты ресурсов, на направлении бригады "Рубеж" оккупанты длительное время не имеют ощутимого успеха.

