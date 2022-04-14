Россияне давят на всей линии фронта в Донецкой области

В Донецкой области российские оккупанты продолжают давить по всей линии фронта.

Враг производит обстрелы Авдеевки, Очеретинской ТО, Марьинки и Торецкой общины, передает 24 канал.

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По информации из ежедневной сводки ОВА, за сутки в результате обстрелов были ранены 11 мирных жителей.

Уничтожают жилые дома и блокируют Мариуполь

Вдоль линии разграничения оккупанты разрушают жилые дома и инфраструктуру. Только за сутки было разрушено 34 объекта, среди них 22 жилых дома.

Сообщается, что в Мариуполе ситуация остается критической. Российские войска совершают блокаду города и обстреливают его авиацией и артиллерией, а людей не выпускают из города.

В Генштабе ВСУ отметили, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается. С территории так называемой ДНР Россия должна мобилизовать 60 – 70 тысяч человек.

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