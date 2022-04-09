Россияне "демилитаризовали" филиал Института сердца в Ирпене и разрушили все
9 апреля 2022 , 07:10Читати новину українською
Источник:Энергоатом в телеграме
В Ирпене на Киевщине расположен филиал Института сердца Минздрава, который также пережил вражескую оккупацию. Как следствие, там почти ничего не уцелело.
После оккупантов в медучреждении не осталось ни одного аппарата или кабинета. Захватчики там жили и в свободное время "развлекались", стреляли по мониторам, палатам, забору.
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Мародеры и вандалы. Что не вынесли, то разломали, побили, разгромили. Спасибо Богу, что за день до прихода "асвабадителей" всех пациентов удалось вывезти в Киев,
– говорит директор Института сердца Борис Тодуров.
Он отмечает, что для Украины самое ценное сокровище – люди, поэтому самое главное – это сохранить их жизни.
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