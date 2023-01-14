Днем боятся народного сопротивления: оккупанты Мелитополя ночью демонтировали памятник Шевченко

Российские захватчики стремятся уничтожить все украинское на оккупированных территориях. Они демонтировали памятник Шевченко в Мелитополе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что россияне боятся народного сопротивления, поэтому сделали это ночью.

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Оккупанты Мелитополя настолько хотят истребить что-либо украинское и силой навязать свой "русский мир", что террор дошел даже до памятников,

– заявил мэр Мелитополя.

Оккупанты боятся народного сопротивления

Он вспомнил, что несколько месяцев назад оккупанты вывесили на главный флагшток города свой триколор, однако почему-то сделали это также ночью.

Поздним вечером в комендантское время в самом сердце города демонтировали памятник Тарасу Шевченко. Наверное, на подвал забрали, ведь только так и могут расправляться с неугодными, – подчеркнул Федоров.

Мэр подчеркнул, что россияне думают, что спрятав памятник, они погасят сопротивление тысяч остающихся в оккупации жителей. Однако уже получают обратный эффект.

"Наши символы, как и наших жителей, не сломать. Герои Украины – не на бумаге и не в камне. Они в наших сердцах и среди нас", – добавил Федоров.



Как выглядел памятник раньше / Фото Ивана Федорова



Как выглядит памятник сейчас / Фото Ивана Федорова

Громкие взрывы в центре города

Утром 14 января возле Мелитополя прогремел мощный взрыв. Его слышали жители центральной части города.

"Сколько бы подсказок Силы обороны не давали оккупантам, те никак не поймут: быстрое исчезновение из Украины – залог спокойных дней и ночей. Что ж, наши защитники будут более доступно объяснять", – прокомментировал мэр.