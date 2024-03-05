Такой масштабной депортации детей мы не видели со времен Второй мировой войны, – Костин
Россияне продолжают похищать детей с временно оккупированных территорий нашего государства. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что российская армия повторяет военные преступления, которые совершили нацисты во Второй мировой войне.
Он призвал международное сообщество объединиться, чтобы вернуть украинских детей. Об этом Костин заявил во время рабочего визита в Брюссель, передает корреспондентка 24 Канала.
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Россияне повторяют преступления нацистов
Андрей Костин отметил, что сейчас российские захватчики действуют подобно преступлениям немецких солдат во времена Второй мировой войны.
Генпрокурор заявил, что правительство Украины объединило коалицию стран, которые способны принимать меры по возвращению похищенных детей. По состоянию на сейчас руководят этой коалицией Канада и Норвегия.
И хотя Киеву удалось вернуться почти 400 детей, однако большинство похищенных детей до сих пор находятся в заложниках России.
Мы должны помнить, что такой масштабной депортации детей Европа не видела со времен Второй мировой войны. Это полное повторение преступлений, которые были совершены в то время нацистами,
– сказал Костин.
По его словам, в случае отсутствия мировой реакции на действия России, это будет иметь последствия не только для Украины, а для всего мира.
Что известно о похищении украинских детей: основное
- Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что у оккупантов сейчас значительно больше сценариев, чтобы депортировать и незаконно перемещать детей, чем было в 2014 году.
- По ее словам, пока фиксируются шесть сценариев, однако в ведомстве убеждены, что их гораздо больше. В то же время сейчас Украина дальше разыскивает этих детей по всей территории России и даже на временно оккупированных украинских территориях.
- В то же время в похищении украинских детей активное участие принимает и Беларусь. По данным Йельского университета, туда могли отправить более 2,4 тысячи несовершеннолетних украинцев. Отмечается, что транспортные расходы были утверждены Александром Лукашенко за государственные средства.
- Всего с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала или принудительно переместила на свои территории 19 тысяч 546 украинских детей. Из них вернуть удалось только 388. Остальных Кремль не возвращает в Украину.