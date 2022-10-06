Первые 4 дня мы находились в Еленовке, а потом была Москва, – командиры защитников "Азовстали"

Защитники "Азовстали", освобожденные из плена во время последнего обмена, дали первую пресс-конференцию. Они считают, что почти все время находились в Москве.

Начальник штаба полка защитников Мариуполя, майор Богдан Тавр Кротевич во время брифинга рассказал, что первые 4 дня командирский состав вместе с личным составом был в Еленовке. Однако потом оккупанты переместили его и часть побратимов. Об этом пишет 24 канал.

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"Тавр" убежден, что их держали в Москве

В ночь с 4 на 5 день плена, с самого утра, за бойцами в Еленовку приехали. Украинским пленникам не разрешили забрать вещи и просто поставили перед фактом, что они уезжают.

Сначала их посадили в автозак, довезли в аэропорт, скорее всего, в Ростове. Потом потом бойцов привезли "куда-то и посадили в какую-то камеру.

Сейчас я понимаю, что это была Москва, хотя я думал, что это был Питер, потому что слышал, как чайки кричат. Но на Москве-реке тоже есть чайки,

– сказал "Тавр".

После этого личный состав находился там все время до освобождения.

Защитники Мариуполя в очередной раз подчеркнули, что многие детали не раскрывают и раскрывать не будут. Пока эти вопросы не столь важны, однако их раскрытие может навредить тем, кто сейчас в плену.

Как к защитникам относились в русском плену

Защитники отметили, что все украинцы знают лицо врага. Но сейчас тему отношения в российском плену раскрывать нельзя, ведь это может навредить тем, кто до сих пор находится. При этом он сообщил, что россияне пытались завербовать героев "Азовстали".

К разным людям относятся по-разному. В России знают свою работу, они умеют давить на людей... Когда мы вышли в плен, они хотели "завербовать" подразделение, говорили, что мы хорошо воюем и призывали вместе "уничтожать" Запад и США. Это достаточно удивительно,

– рассказал майор.