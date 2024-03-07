Это очень опасные авиабомбы. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Петр Черник.

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Может ли враг наступать с Севера

Петр Черник отметил, что для наступления на Сумскую область у захватчиков нет достаточно сил и средств. У врага там две или максимум три батальонные тактические группы. Однако сеять страх и панику среди украинцев – это один из способов информационно-психологических операций.

Эта разовая бомбовая кассета – это очень опасное, отвратительное оружие. При наступании на нее человек может быть полностью уничтожен, разорван. 400 граммов взрывчатки – это очень опасно,

– подчеркнул он.

Военный эксперт призвал украинцев даже не приближаться к авиабомбам. В случае, если вы заметили ее – сразу обращайтесь в ГСЧС.

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