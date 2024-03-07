Это очень опасные авиабомбы. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Петр Черник.
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Может ли враг наступать с Севера
Петр Черник отметил, что для наступления на Сумскую область у захватчиков нет достаточно сил и средств. У врага там две или максимум три батальонные тактические группы. Однако сеять страх и панику среди украинцев – это один из способов информационно-психологических операций.
Эта разовая бомбовая кассета – это очень опасное, отвратительное оружие. При наступании на нее человек может быть полностью уничтожен, разорван. 400 граммов взрывчатки – это очень опасно,
– подчеркнул он.
Военный эксперт призвал украинцев даже не приближаться к авиабомбам. В случае, если вы заметили ее – сразу обращайтесь в ГСЧС.
Оккупанты дистанционно заминировали Сумскую область: главное
- Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что на севере Сумской области российские оккупанты применили шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0.5. Враг заминировал местность в двух населенных пунктах Шосткинского района. Одна такая бомба накрывает 500 – 600 метров по периметру.
- Захватчики заминировали магазины, частные дома, дороги. В ГСЧС 6 марта начали разминирование этих территорий. Разминирование этих бомб является очень хлопотным процессом, ведь одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0.5 массой по 400 граммов каждая и имеет большую зону поражения. Это первый случай применения такого оружия в Сумской области.
- Этот предмет похож на небольшой мячик серебристого цвета с небольшими выпирающими на корпусе "ребрами". Своим видом может привлекать внимание детей.
- Заметим, что в ночь на 6 марта враг снова массированно атаковал Украину беспилотными летательными аппаратами. В частности, россияне били по разным частям города Сумы. В целом там зафиксировано три попадания.