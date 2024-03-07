Це дуже небезпечні авіабомби. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Петро Черник.
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Чи може ворог наступати з Півночі
Петро Черник зазначив, що для наступу на Сумську область у загарбників немає достатньо сил та засобів. У ворога там дві або максимум три батальйонні тактичні групи. Однак сіяти страх та паніку серед українців – це один зі способів інформаційно-психологічних операцій.
Ця разова бомбова касета – це дуже небезпечна, огидна зброя. При наступанні на неї людина може бути повністю знищена, розірвана. 400 грамів вибухівки – це дуже небезпечно,
– наголосив він.
Військовий експерт закликав українців навіть не наближатися до авіабомб. У випадку, якщо ви помітили її – одразу звертайтеся до ДСНС.
Окупанти дистанційно замінували Сумщину: головне
- Голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що на півночі Сумської області російські окупанти застосували кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0.5. Ворог замінував місцевість у двох населених пунктах Шосткинського району. Одна така бомба накриває 500 – 600 метрів по периметру.
- Загарбники замінували магазини, приватні будинки, дороги. У ДСНС 6 березня розпочали розмінування цих територій. Розмінування цих бомб є дуже клопітким процесом, адже одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0.5 масою по 400 грамів кожна та має велику зону ураження. Це перший випадок застосування такої зброї у Сумській області.
- Цей предмет схожий на невеликий м'ячик сріблястого кольору з невеликими випираючими на корпусі "ребрами". Своїм виглядом може привертати увагу дітей.
- Зауважимо, що вночі проти 6 березня ворог знову масовано атакував Україну безпілотними літальними апаратами. Зокрема, росіяни били по різних частинах міста Суми. Загалом там зафіксовано три влучання.