Россияне дистанционно заминировали местность под Харьковом, чтобы усложнить логистику ВСУ

Оккупанты дистанционно заминировали местность возле поселка Черкасские Тишки Харьковской области. Пытались помешать логистическому обеспечению подразделений сил обороны.

Расстояние от Харькова до Черкасских Тишек – около 25 километров. В Генштабе доложили, что на этом направлении идет контрбатарейная борьба.

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Оккупанты обстреливают Харьков

Россияне продолжают артиллерийские обстрелы Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него.

Кроме того, они нанесли авиаудары неподалеку от Петровки. Украинские воины жестко подавили попытку штурма россиян в направлении Сосновки. Захватчиков откинули назад.

Россияне изменили тактику обстрелов

В Харьковской ОВА отметили, что оккупанты в течение 4 дней обстреливают Харьков на рассвете. Огонь открывают около 4 утра, хотя до этого обстрелы были около 23:00. Россияне совершенно сознательно бьют по гражданским объектам. Такую тактику используют, чтобы запугать людей.

Заместитель главы ОВА Роман Семенуха сообщил 4 июля, что россияне двумя ракетами атаковали здание гимназии. К счастью, там никого не было, поэтому обошлось без жертв и раненых.

3 июля оккупанты обстреляли частное домовладение в Новобаварском районе Харькова. В доме поблизости вылетели окна. Есть потерпевшая – 54-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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