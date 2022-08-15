Киев – до сих пор цель агрессора, но захватить столицу сейчас враг не способен, – Кличко

Виталий Кличко заявил, что Киев был и остается главной целью российских оккупантов. Но захватить главный город Украины захватчикам точно не удастся.

Мэр столицы отметил, что Киев хорошо подготовлен, поэтому у врага нет никаких шансов. Об этом он заявил в одном из интервью.

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Киев – сердце Украины, а потому и является главной целью врага

Я хочу четко сказать, и, надеюсь, все это понимают: Киев был целью агрессора и целью агрессора остается. Не только Мариуполь, Донецк, Луганск или Бахмут. Киев – главная цель, потому что это сердце государства,

– говорит Виталий Кличко.

Мэр города уверен, что россияне не способны взять Киев. К тому же столица сейчас гораздо лучше подготовлена и имеет гораздо больше ресурсов, чем в начале вторжения.

Почему в столице останавливается транспорт во время тревоги

Многие критикуют остановку транспорта во время тревоги. Кличко заявил, что эти правила написаны кровью. Ведь в Николаеве попали в остановку, где пострадали и погибли многие люди.

Мэр отмечает, что эти правила для того, чтобы избежать трагедии. Соответствующее решение принимал Совет обороны столицы по рекомендации военных и специалистов Службы по чрезвычайным ситуациям.

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