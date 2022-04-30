Россияне на Донетчине обстреляли 12 населенных пунктов: убили гражданских, среди них – ребенок

Российские военные продолжают обстреливать Донецкую область. Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов, в результате чего погибли люди.

Как отмечают в Национальной полиции Украины, российские военные обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Вражеские удары разрушили не менее 36 гражданских объектов.

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Погиб один ребенок

Правоохранители подчеркивают, что российские оккупанты унесли жизни мирных жителей области. В частности, одного ребенка. Также известно о раненых, среди которых есть как взрослые, так и маленькие.

Что касается разрушений, то им подверглись жилые дома, больница, школа, промышленный цех, а также железнодорожная инфраструктура области.

Били российские захватчики по ряду населенных пунктов. Речь идет о Мариуполе, Лимане, Авдеевке, Северске, Николаевке, Большой Новоселке, Привилегии, Соловьеве, Райгородке, Новоселовке, Шандриголове и Времовке.

Известно, что мирное население Донецкой области оккупанты обстреливали из разнообразного вооружения. Не гнушались они использовать также авиацию, реактивные системы залпового огня "Град", а также танки и тяжелую артиллерию.

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В строительстве Генштаба ВСУ от 30 апреля сообщается о том, что оккупанты на Донбассе предпринимают попытки наступать в нескольких направлениях. Правда, пока все эти попытки российских захватчиков не увенчались успехом.

В то же время ВСУ за минувшие сутки удалось отразить 14 вражеских атак на территории Донецкой и Луганской областей. Наши военные уничтожили 11 вражеских танков, 7 артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники, а также 14 автомобилей.

Что касается эвакуации, то из Донецкой области продолжают уезжать люди. Как отмечает глава ОВА Павел Кириленко, каждый день покидают область 150 – 200 человек.

Накануне украинские военные взорвали железнодорожный мост. Он проходил через Северский Донец и соединял Лиман и Райгородок близ Славянска.

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