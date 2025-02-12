Дроны оккупантов охотятся на гражданских, – военная корреспондентка об условиях жизни в Херсоне

Россияне создают ужасные условия для гражданских, которые живут в прифронтовых городах. Кроме постоянных ракетных обстрелов и атак из артиллерии, оккупанты используют также дроны. Эти средства поражения долетают до Херсона, угрожая жизни местных жителей.

Об этом 24 Каналу рассказала военный корреспондент Анна Калюжная, отметив, что по сравнению с другими прифронтовыми городами в Херсон долетает гораздо больше различных средств поражения. Там очень часто работает артиллерия и минометы.

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"Но это не так опасно, ведь артиллерия не охотится за конкретным человеком, ведь накрывает квадрат и может задеть кого-то или нет. Сейчас же россияне сознательно попадают дронами в гражданских. За январь 2025 года есть 14 погибших", – сказала она.

Угроза гражданским жителям

Анна Калюжная подчеркнула, что опаснее всего в Херсоне у берега Днепра, потому что это фактически и есть линия фронта.

Если говорить о более отдаленных частях города, то там жизнь все же немного есть. Если двигаться в сторону, например, Таврического района, то там ходят люди, даже живут дети. Туда тоже может что-то долететь, но жители там есть,

– отметила она.

Угроза оккупации Херсона

Корреспондентка подчеркнула, что ее несколько успокоила поездка в Херсон, ведь там она увидела, как наши защитники разбивают российские лодки, которые движутся в сторону украинских позиций.

Оккупанты начинают какие-то действия, которые в будущем могли бы перерасти в штурм, но россиянам это не удается, несмотря на то, как Силы обороны отражают эти попытки,

– добавила она.

Стоит отметить, что противник продолжает обстрелы и штурмы на Херсонском направлении, но подготовки к масштабному форсированию Днепра не зафиксировано. Оккупанты атаковали небольшими группами, пытаясь закрепиться на островах, однако Силы обороны держат ситуацию под контролем.