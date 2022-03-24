Россияне думали, что будут воевать с ВСУ, а воюют с нацией – военный

Столь мощного сопротивления, как показали украинцы, Россия не ожидала. Путин ошибся, когда думал, что будет воевать только с Вооруженными Силами Украины.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный заместитель председателя Киевского союза ветеранов АТО Антон Колумбет. Он подчеркнул, что победить украинцев невозможно.

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Вся нация восстала, – Колумбет

"Россияне планировали воевать с Вооруженными Силами Украины, то есть с Генеральным штабом, армией, логистическими цепями, объектами критической инфраструктуры, а воюют они со всей украинской нацией", – сказал Антон Колумбет.

Военный отметил, что можно победить любую армию, если есть много ресурсов и наплевать на жизнь собственных солдат, но победить нацию невозможно.

"Просто вся нация восстала и воюет. Несмотря на ужас, который происходит вокруг, это очень большая честь", – сказал Антон Колумбет.

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