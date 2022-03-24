Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий, заступник голови Київської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет. Він наголосив, що перемогти українців неможливо.

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Вся нація повстала, – Колумбет

"Росіяни планували воювати зі Збройними Силами України, тобто з Генеральним штабом, армією, логістичними ланцюгами, об'єктами критичної інфраструктури, а воюють вони наразі з усією українською нацією", – сказав Антон Колумбет.

Військовий зазначив, що можна перемогти будь-яку армію, якщо є багато ресурсів і наплювати на життя власних солдатів, але перемогти націю – неможливо.

"Просто вся нація повстала і воює. Не дивлячись на жах, який відбувається навколо, це дуже велика честь", – сказав Антон Колумбет.

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