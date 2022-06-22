Россияне дважды обстреляли "Азот", приближаются к Лисичанску, – Гайдай о ситуации на Луганщине
Источник:Сергей Гайдай
Россияне приближаются к Лисичанску, город под плотными обстрелами, по меньшей мере три гражданских ранены, травмированы несколько полицейских.
Россияне приблизились к Лисичанску
Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что россияне закрепляются в населенных пунктах вблизи Лисичанска.
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Россияне приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией,
– отметил Сергей Гайдай.
Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ
В результате обстрела Лисичанска ранены по меньшей мере три гражданских, повреждения получили несколько полицейских.
В Северодонецке уличные бои
По словам Гайдая, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азотту".
В результате атаки повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения.Обратите внимание! В укрытиях "Азота" до сих пор находятся 568 человек.
Россияне вошли в Тошковку, что позволило им усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.
В Луганской ОВ отметили, что нашим бойцам непросто держать оборону и в районе Горного. Россияне пытаются блокировать наши подразделения вблизи Боровского и Воронового.
Разрушениям подверглись жилым домам
Россияне обстреливают населенные пункты Луганщины:
- в Горном за минувшие сутки разрушены 9 домов;
- в Золотом – 7;
- в Новоивановке – 12.
Последствия обстрела Луганщины: россияне бтют по гражданским / Фото телеграм Сергей Гайдай
Россияне действительно стянули колоссальное количество техники
Россияне стащили всю возможную технику и мобилизовали всех "свежемобилизованных", всю так называемую "народную полицию", чтобы захватить Луганщину.
Только во время наступления на Тошковку участвовали около 30 БТР, 10 танков и много другой техники и вооружения: "Тюльпаны", "Пионы"... чего у них только не было,
– отметил Гайдай.
В то же время Гайдай убежден, что россияне не смогут занять до 26 июня Луганскую область.
Кратко о ситуации на Донбассе
- По данным Генштаба, в Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.
- Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк.
- Вчера, 20 июня, Гайдай сообщал, что россияне массированно обстреливали Лисичанск. Он отмечал, что оккупанты наносили авиаудары и били крупными калибрами из "Пионов" и "Тюльпанов".
- Сообщалось, что россияне вели обстрелы несколько часов с перерывами в 15 минут.
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