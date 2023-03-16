В результате этого, ранения получили шестеро гражданских. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Среди раненых – иностранец

По словам Павла Кириленко, пятеро раненых лиц являются местными жителями. Однако еще один раненый – иностранный волонтер.

Также в результате ударов по городу из "Ураганов" были и разрушения. Так, повреждения разной степени получили по меньшей мере:

19 домов,

школа,

предприятие.

Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно подвергается вражеским обстрелам. Россияне неустанно бьют из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре,

– подчеркнул Павел Кириленко.

Не первый обстрел за последние дни

Отметим, что Константиновку страна-террорист обстреливала и накануне, 15 марта. К вечеру среды стало известно, что россияне нанесли удар по городу из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Торнадо-С".

К сожалению, тогда тоже не обошлось без пострадавших. Так, в результате обстрела ранения получили три человека: двое мужчин и женщина.

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