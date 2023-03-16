В результате этого, ранения получили шестеро гражданских. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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Среди раненых – иностранец
По словам Павла Кириленко, пятеро раненых лиц являются местными жителями. Однако еще один раненый – иностранный волонтер.
Также в результате ударов по городу из "Ураганов" были и разрушения. Так, повреждения разной степени получили по меньшей мере:
- 19 домов,
- школа,
- предприятие.
Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно подвергается вражеским обстрелам. Россияне неустанно бьют из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре,
– подчеркнул Павел Кириленко.
Не первый обстрел за последние дни
Отметим, что Константиновку страна-террорист обстреливала и накануне, 15 марта. К вечеру среды стало известно, что россияне нанесли удар по городу из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Торнадо-С".
К сожалению, тогда тоже не обошлось без пострадавших. Так, в результате обстрела ранения получили три человека: двое мужчин и женщина.
Ракетные обстрелы Донбасса: последние новости
- 14 марта оккупанты нанесли сокрушительный удар по центру Краматорска, который также располагается в Донецкой области. Они попали в жилой дом, который разрушили полностью, и повредили более 25 зданий. К сожалению, в результате обстрела были раненые и погибший, скончавшийся в больнице.
- Также в результате этого обстрела под завалами оказались люди – их доставали спасатели. В частности, из-под обломков горящей квартиры удалось достать мужчину.
- На этот инцидент отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия продолжает воевать с мирным населением и отметил, что каждый удар, который приводит к убийству невинных людей, должен быть наказан по закону.