Внаслідок цього поранення отримали шестеро цивільних людей. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Серед поранених – іноземець

За словами Павла Кириленка п'ятеро поранених осіб є місцевими мешканцями. Однак ще один поранений – іноземний волонтер.

Також внаслідок ударів по місту з "Ураганів" були й руйнування. Так, пошкодження різного ступеня отримали щонайменше:

19 будинків,

школа,

підприємство.

Попри відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі,

– підкреслив Павло Кириленко.

Не перший обстріл за останні дні

Зазначимо, що Костянтинівку країна-терористка обстрілювала й напередодні, 15 березня. Під вечір середи стало відомо, що росіяни завдали удару по місту з реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Торнадо-С".

На жаль, тоді також не обійшлося без постраждалих. Так, внаслідок обстрілу поранень зазнали троє людей: двоє чоловіків та жінка.

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