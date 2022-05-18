Россияне еще раз открыли огонь по северодонецкому "Азоту", а по Луганщине было 15 артатак
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Российские захватчики еще раз нанесли удар по "Азоту", расположенному в Северодонецке. Как следствие – повреждено одно из админзданий и проходное объединение.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он также отчитался об актуальной информации в регионе.
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Как прошли сутки в Луганской области
- В Привилле возле реки Северский Донец обнаружили тела двух погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация о погибших в Золотом и Попасной.
- Сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горного, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек.
- Кроме того, осколочное ранение получил житель Северодонецка.
- По селам Попаснянской общины вчера нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горное.
Почти ежедневно гибнет мирное население, теряем жилой фонд, промышленность. Без людей, домов, заводов – такую жизнь Луганщине хочет навязать "русский мир", который уничтожает все на своем пути,
– подчеркнул Гайдай.
Он добавил, что всего оккупанты нанесли 15 артиллерийских атак по Луганщине в течение 17 мая. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также пламенем были охвачены торговые павильоны города.
Последствия атаки россиян Луганщины / Фото из телеграма Сергея Гайдая
Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки удалось отразить 12 атак врага. Наши бойцы уничтожили:
- 3 танка,
- 3 артиллерийские системы,
- 6 единиц боевой бронированной техники,
- 7 автомобилей противника.
Всего 17 мая ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага. Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще 1 беспилотник и 4 крылатых ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
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