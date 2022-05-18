Россияне еще раз открыли огонь по северодонецкому "Азоту", а по Луганщине было 15 артатак

Российские захватчики еще раз нанесли удар по "Азоту", расположенному в Северодонецке. Как следствие – повреждено одно из админзданий и проходное объединение.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он также отчитался об актуальной информации в регионе.

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Как прошли сутки в Луганской области

В Привилле возле реки Северский Донец обнаружили тела двух погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация о погибших в Золотом и Попасной.

обнаружили тела двух погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация о погибших в Золотом и Попасной. Сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горного , который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек.

, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек. Кроме того, осколочное ранение получил житель Северодонецка.

По селам Попаснянской общины вчера нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горное.

Почти ежедневно гибнет мирное население, теряем жилой фонд, промышленность. Без людей, домов, заводов – такую жизнь Луганщине хочет навязать "русский мир", который уничтожает все на своем пути,

– подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что всего оккупанты нанесли 15 артиллерийских атак по Луганщине в течение 17 мая. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также пламенем были охвачены торговые павильоны города.

Последствия атаки россиян Луганщины / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области примерно 15 вертолетов , пытается вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецка.

Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки удалось отразить 12 атак врага. Наши бойцы уничтожили:

3 танка,

3 артиллерийские системы,

6 единиц боевой бронированной техники,

7 автомобилей противника.

Всего 17 мая ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага. Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще 1 беспилотник и 4 крылатых ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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