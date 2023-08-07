В сеть выложили видео с жутким "изобретением" россиян. Сам оккупант в шутку называет это одухотворенное "Вася-циклоп". Сам же ролик, убеждает журналист Андрей Цаплиенко, используют в Гааге.

Читайте также Маскарад закончился плачевно: россияне обстреляли своих солдат и разоблачили свои позиции

Не "смекалка", а терроризм

Так, в фигурку пешехода российские захватчики замаскировали противотанковую мину ТМ-83. Речь идет о советском снаряде, предназначенном для выведения из строя либо колесной, либо гусеничной бронетехники. Осуществляется это ударным ядром, запущенным по боковому ракурсу в борт.

Оккупанты спрятали противотанковую мину в фигурку пешехода: смотрите видео

Следует понимать, что эта противотанковая мина в автономном варианте – несъемная. Она имеет высоко чувствительный сейсмический датчик и высоту вероятность срабатывания инфракрасного датчика от человека, если она приблизится менее 10 метров.

Оккупанты думают, что они очень умны и называют это "военной смекалкой". В нормальном мире это называется терроризмом,

– подчеркнул Цаплиенко.

Он добавил, что использование на войне игрушек, оборудования детской площадки или школьной атрибутики, что мы и имеем на видео – военное преступление.

Взрывотехники на деоккупированных территориях занимаются обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Но не все удается уничтожить вовремя. Вас же мы призываем не прикасаться и не брать неизвестные предметы. Следует понимать, что враг коварен и миновал все, что попадалось под руки.

Тем временем этой ночью враг совершил другое военное преступление. Российские военные атаковали Херсон. К сожалению, не обошлось без жертвы и раненых.

Попали в многоэтажку

По имеющейся информации, около 00:05 7 августа российские военные в очередной раз открыли огонь по Херсону. Снаряды врага попали в частные, а также многоквартирные дома. В результате вспыхнули пожары.

Кроме того, в 00:50 враги ударили по жилому дому. Как отметили в Херсонской ОВА, у восьми жителей диагностировали ситуативно-невротическую реакцию. Также госпитализировали одно маломобильное лицо.