У мережу виклали відео з моторошним "винаходом" росіян. Сам окупант жартома називає це одоробло "Вася-циклоп". А сам ролик, переконує журналіст Андрій Цаплієнко, використають у Гаазі.

Читайте також Маскарад закінчився плачевно: росіяни обстріляли своїх солдат та викрили власні позиції

Не "смєкалка", а тероризм

Так, у фігурку пішохода російські загарбники замаскували протитанкову міну ТМ-83. Мовиться про радянський снаряд, призначений для виведення з ладу або колісної, або гусеничної бронетехніки. Здійснюється це ударним ядром, запущеним з бокового ракурсу у борт.

Окупанти сховали протитанкову міну у фігурку пішохода: дивіться відео

Слід розуміти, що ця протитанкова міна в автономному варіанті – незнімна. Вона має високо чутливий сейсмічний датчик і висоту ймовірність спрацювання інфрачервоного датчика від людини, якщо вона наблизиться менш як на 10 метрів.

Окупанти думають, що вони дуже розумні та називають це "воєнською смєкалкою". В нормальному світі це зветься тероризмом,

– наголосив Цаплієнко.

Він додав, що використання на війні іграшок, обладнання дитячого майданчика або шкільної атрибутики, що ми і маємо на відео, – воєнний злочин.

Вибухотехніки на деокупованих територіях займаються виявленням і знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Але не всі вдається знищити вчасно. Вас же ми закликаємо не торкатися та не брати невідомі предмети. Слід розуміти, що ворог підступний і мінував усе, що потрапляло під руки.

Тим часом цієї ночі ворог здійснив інший воєнний злочин. Російські військові атакували Херсон. На жаль, не минулося без жертви та поранених.

Поцілили у багатоповерхівку

За наявною інформацією, близько 00:05 7 серпня російські військові вкотре відкрили вогонь по Херсону. Снаряди ворога влучили у приватний, а також багатоквартирний будинки. Внаслідок цього спалахнули пожежі.

Крім того, о 00:50 вороги вдарили по житловому будинку. Як зазначили у Херсонській ОВА, у вісьмох мешканців діагностували ситуативно-невротичну реакцію. Також ушпиталили одну маломобільну особу.