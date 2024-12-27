Ситуация непростая, – в Силах обороны Юга рассказали о действиях россиян на островах Днепра

Российская группировка на Херсонщине не прекращает попыток форсировать реку Днепр. Эта задача очень трудная, ведь Силы обороны на правобережье замечают любые движения врага.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что противник ежедневно осуществляет по несколько попыток штурма. В устье Днепра есть немало островов, которые находятся под контролем Украины и которые оккупанты хотят захватить.

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Что происходит на левобережье

"Ситуация на Приднепровском направлении довольно непростая, ведь противник не прекращает артиллерийских обстрелов, ударов по правому берегу дронами, реактивными системами залпового огня, авиационных ударов с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет", – рассказал Владислав Волошин.

Противник пытается захватить небольшой плацдарм на правобережье, чтобы осуществлять огневое воздействие на наши силы, на населенные пункты, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения. Кроме этого, хочет держать под контролем определенные проливы, русло Днепра – основное течение, которое там есть.

За последнее время больше всего таких действий враг провел в отношении острова Казацкого, который является одним из крупнейших островов по площади в устье Днепра. Кроме того, враг пытается высадиться на остров Большой Потемкин и Забич. На юге проводят поисково-разведывательные действия в самом узком месте Днепра – возле Антоновского моста.

Реально ли форсировать Днепр

Прежде всего стоит четко понять, что имеется в виду под словом "форсировать". Если говорится о том, чтобы только переплыть реку, это одно дело. Совсем другая задача заключается в том, чтобы осуществить форсирование большими силами, закрепиться и дальше продолжать боевые действия.

Силы обороны Украины уничтожают все российские группы еще в начале их движения. За день таких штурмов происходит от 5 до 7. Но как только оккупанты садятся в лодки, по ним начинают работать.

Относительно большого форсирования, то это достаточно серьезная операция, которая требует немалых сил и средств. Скрыть от современных средств разведки такое большое скопление, переброску в район сосредоточения – просто невозможно,

– подчеркнул спикер Сил обороны Юга.

Напомним, вражеские диверсионные группы ежедневно пытаются форсировать Днепр. Одна из таких попыток была 20 декабря в районе Антоновского моста. Оккупанты были вынуждены отойти с потерями, не преодолев и половины пути.