"Сидит и боится жопку замочить": эпический перехват разговора российских командиров на Юге

Российские военные, находящиеся на левом берегу Херсона, пытаются попасть на правый. Вашему вниманию отрывок разговора между командованием, которое демонстрирует отношение к своим бойцам.

Источники 24 Канала поделились с нами отрывком разговора между русскими военными. Бонус: в конце вас ожидает эпическое видео, на котором можно увидеть, как оккупанты "форсируют" реки.

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Командование слов не подбирает

В разговоре между собой военное командование дает четко понять, что русские солдаты для них далеко не интеллектуалы. В одной из реплик говорилось о чем-то, что должны найти под кустами. Подозреваем, что говорится о самодельном плоте, или чем оно там есть, который мы покажем вам в конце.

Дальше будет очень много нецензурной лексики. Но если у вас не задался вечер среды, то это однозначно может и должно поднять настроение.

Мне кажется, уважаемый Виктор Борисович, б***ь, слишком много вас, б***ь, в ж**у целую. С вашими ничтожными некоторыми должностными лицами, б***ь. Х*ер, б***ь, сутки сидит перед какой-то с***ой 20-метровой рекой, б***ь, боится жопку замочить, сделать плот или переправу. Хотя я об этом предупреждал. Немедленно выполнить мероприятия и задачу,

– кричал один военный.

Он отмечал, что никто не "принесет корытце, на котором обезьяна (вероятно, русский солдат) поплывет на ту сторону". По его словам, соседям справа (вероятно, другим российским военным) "п***й на все".

Командование пренебрежительно относится к своим бойцам: смотрите видео 18+

Майок полосатых надевают на себя, б***ь, а ничтожные н***я. Ни те, ни другие, ни третьи. И соседи твои такие же. Ходят там, сиськи сминают вдоль берега третьи сутки. Мягким х**м, б***ь, в семье порядка не наведешь. Принимай меры к этому командиру,

– кричал военный.

Как российские военные форсируют реки: смотрите видео 18+

Как вы видите, отношение военного командования к своим подопечным – лучшее из лучших. С другой стороны, разве русский военный хоть что-нибудь знает о достоинстве?

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