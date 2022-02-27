Россияне готовят ловушку для входа в Киев: жителям Бучи не садиться в автобусы для "эвакуации"

Россия начала подлую войну против Украины, но получает безумное сопротивление со стороны военных, добровольцев и гражданских. Однако оккупанты становятся все более циничными.

Россияне готовят новую ловушку. Они пытаются реализовать план по захвату Киева с использованием "живого щита" из женщин и детей.

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Российские оккупанты хотят создать "живой щит"

Согласно сообщению в телеграмме бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в Буче российские фашисты собирают детей и женщин якобы для эвакуации. Однако их настоящая цель – создать из них "живой щит" для того, чтобы войти в Киев.

путин – военный преступник,

– говорится в сообщении.

Эту ситуацию также прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Украинская правда". Он подчеркнул, что Украина не производит эвакуацию населения в Буче. Жители города Киевской области подтвердили "УП" информацию об автобусах. Данилов также заявил, что российские захватчики стремятся войти в украинскую столицу, прикрывшись автобусами с гражданскими, за которыми поведут свою технику. Все жители Бучи предупреждают об этом и призывают быть осторожными.

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