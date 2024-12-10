Руководитель ЦПД сказал, готовит ли Россия наступление на Херсонщине

Есть опасения, что Россия готовит наступление на Херсонщину. Однако появляются сообщения, что оккупанты придумывают способы, чтобы избежать штурмовых действий и не выполнять боевые задачи своего военного руководства.

У российской армии растет количество саботажей, однако распространение информации об этом может быть направлено на то, чтобы ввести в заблуждение Силы обороны. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что, несмотря на все, Вооруженные Силы Украины готовы к любым сценариям.

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Информация о накоплении ресурсов

Андрей Коваленко отметил, что Силам обороны уже давно известно о том, что противник накапливает ресурсы на Херсонском направлении. Из-за начало Курской операции часть этих военных россияне направили туда. По его словам, именно поэтому им и пришлось снова пополнять свои подразделения дополнительными войсками.

Россияне пытались делать вылазки на херсонские острова. Это не новая информация. Наши беспилотники уничтожали их там. Не только личный состав, но есть лодки,

– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.

Он подчеркнул, что саботаж среди российских военных растет, и чем больше будет потерь на Херсонщине, тем больше оккупанты будут отказываться выполнять боевые задачи командования.

Это свидетельствует о том, что у противника мало качественного человеческого ресурса на такую длину фронта. Людей просто не хватает. Это хорошо (для Украины – 24 Канал),

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Он также добавил, что Силы обороны на Херсонщине готовы к любым сценариям.

Стоит отметить, что россияне увеличили количество обстрелов Херсона, а также накапливают ресурсы, в частности 300 лодок для возможного форсирования Днепра. Украинские военные сообщают о попытках захвата речных островов и подготовку к масштабному наступлению.