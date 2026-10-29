Россияне готовят новые баллистические удары, – Зеленский со ссылкой на разведку

Россия готовится вновь нанести баллистические удары по Украине. Разведка уже располагает информацией о соответствующих планах противника.

Об этом 29 октября заявил президент Владимир Зеленский.

Предупреждение от разведки

По данным украинской разведки, агрессор готовится нанести новые удары по Украине с использованием баллистики.

Сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать все это русское зло,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что ожидает соответствующих решений. До этого он отмечал, что для противодействия враждебной баллистике требуется санкционное давление на Россию. По словам Зеленского, санкции могут существенно ограничить производство ракет агрессором в долгосрочной перспективе.

Чем дольше задерживаются пакеты санкций против баллистики, тем дольше у России есть схемы снабжения необходимого для этого производства. МИД Украины должен ускорить эту работу с нашими партнерами,

– добавил Зеленский.

Другой аспект антибаллистики – передача ракет-перехватчиков Patriot от партнеров.

К слову, Украина продолжает получать ракеты для систем Patriot, однако США задерживают поставки PAC-3, предназначенные для перехвата баллистики. В то же время, ракеты PAC-2 для борьбы с самолетами и крылатыми ракетами поступают в рамках программы PURL.